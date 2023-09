Ucraina licenzia il ministro della Difesa. Su Usimov scoppia lo scandalo a luci rosse

06 settembre 2023 a

a

a

Non ha fatto neanche in tempo a sedersi sugli scranni del governo ucraino che il nuovo ministro della Difesa di Kiev è subito finito nel pieno di una tempesta mediatica. Al vecchio ministro Oleksij Reznikov, infatti, è stato presentato il benservito in seguito al giro di tangenti interne al suo ufficio di governo. E nello scandalo è stato coinvolto anche il suo mentore oligarca, Igor Kolomoisky. Intanto il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Rustem Umerov a nuovo ministro della Difesa, dopo aver accettato le dimissioni di Oleksi Reznikov, così come richiesto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il parlamentare Yaroslav Zhelezniak ha pubblicato il risultato della votazione sul suo account Telegram, che vede 338 dei 360 deputati aver dato voto favorevole alla nomina di Umerov.

"Un ebreo per coprire il nazismo". L'ultima follia di Putin contro Zelensky

Ma questo era solo l'inizio. Il brillante uomo d’affari, infatti, è stato accolto da un vecchio video a luci rosse riemerso dal web. Il video è di dubbia autenticità ma è stato ugualmente sufficiente per mettere in imbarazzo il governo ucraino. Da ambienti ucraini, infatti, arrivano secche smentite sull'autenticità delle immagini. "Nulla - spiega il giornalista ucraino Mosiychuk - che comprometta il ministro in quanto tale. Ma certo non giova all’immagine del futuro ministro della Difesa. I nemici ci si accaniscono e umiliano l’Ucraina. Diffondono, commentano per ridicolizzarci". Che ci sia dietro la mano dei servizi segreti di Mosca? Una cosa è certa: Usimov rappresenterà una vera e propria grana per Mosca, essendo il finanziatore, sostenitore e ispiratore della lotta per la liberazione della Crimea dall'esercito del Cremlino.