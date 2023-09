Cina, Grande Muraglia bucata per fare prima al lavoro: danni irreversibili

Andrea Riccardi 06 settembre 2023 a

Volevano accorciare i tempi per recarsi al lavoro, così hanno deciso di aprire una «breccia» nella Grande Muraglia. «Danni irreversibili all’integrità della Grande Muraglia Ming e alla sicurezza delle reliquie culturali», questa l’accusa per due operai, un uomo di 38 anni e una donna di 55, arrestati perché avrebbero aperto un varco allargando una cavità esistente in modo che il loro escavatore potesse attraversare la muraglia così da accorciare il tragitto verso il luogo di lavoro. La Grande Muraglia, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1987, fu costruita e ricostruita ininterrottamente dal 220 a.C. circa fino alla dinastia Ming nel 1600, quando divenne la fortificazione militare più grande del mondo.