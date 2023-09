Svelato il "trucco" contabile della Germania: ecco il vero debito monstre

05 settembre 2023 a

Altro che Germania modello dei conti pubblici. Si scopre oggi che il debito sbandierato in patria e all'estero è molto più alto di quello che si vuol far credere. A scoperchiare il vaso di Pandora e a svelare il trucco è la Corte dei conti tedesca. I veicoli finanziari con cuiil governo tedesco finanziava spese straordinarie fuori bilancio, infatti, sarebbero un mero trucco contabili e non possono essere scomputati dai conti pubblici.

Il prossimo anno il deficit tedesco ammonterà a 85,7 miliardi, cinque volte quanto assicurato dal ministero delle Finanze che certificava solo 16,6 miliardi. Ciò significa che Il disavanzo raggiungerà il 2,4% del Pil, a fronte dello 0,4% dato in pasto fino ad oggi a media e mercati. Un guaio non da poco per il cancelleire Olaf Scholz, apparso ieri con una benda nera sull'occhio a causa di una caduta mentre faceva jogging. Non potrà comunque far finta di non vedere ciò che scrivono i magistrati contabili sull'operato del governo: “Attraverso varie misure decise dal 2020 il freno al debito è stato progressivamente indebolito sempre di più nella sua efficacia”.