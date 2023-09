Lettera di vip, politici ed economisti al G20: "Tassate i super ricchi"

05 settembre 2023 a

Una lettera firmata da vip, musicisti, politici ed economisti e anche alcuni milionari è stata inviata al G20 su iniziativa di un gruppo di Ong per chiedere di tassare i patrimoni dei super ricchi. Tra i firmatari dell'appello figurano l’ereditiera e filantropa Abigail Disney, gli ex premier di Romania, Croazia, Repubblica Ceca e Bulgaria, il deputato USA Brendan Boyle, ex ed attuali parlamentari europei tra cui Aurore Lalucq; artisti come Brian Eno e Richard Curtis, l’ex presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite Maria Espinosa ed economisti del calibro di Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jayati Ghosh, Kate Raworth, Jason Hickel e Lucas Chancel.

"Nell’ultimo decennio i miliardari del pianeta hanno più che raddoppiato i propri patrimoni, passati da 5.600 a 11.800 miliardi di dollari. Eppure, su scala globale, per ogni dollaro di gettito fiscale solo 4 centesimi provengono da imposte patrimoniali e con le regole attuali metà dei milionari del mondo non sarà assoggettata ad alcuna imposta di successione, potendo trasferire, esentasse, una ricchezza pari a 5mila miliardi di dollari ai propri eredi". E' questo lo scenario da cui prende le mosse l’appello ai leader del G20 che si riuniranno in India i prossimi 9 e 10 settembre. La lettera aperta è firmata da 300 persone tra economisti di fama mondiale e rappresentanti politici di quasi tutti i Paesi del

G20, promossa da Oxfam, Patriotic Millionaires, Institute for Policy Studies, Earth 4 All e Millionaires for Humanity".

Oxfam spiega che l’obiettivo è "impedire che l’esorbitante concentrazione di ricchezza comprometta il nostro futuro comune", mentre sempre più persone in tutto il mondo "chiedono a gran voce un cambiamento" che renda più inclusive le nostre economie e più eque, dinamiche e coese le nostre società". L’estrema concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi rappresenterebbe "un disastro economico per l’ambiente e per il rispetto dei diritti umani che minaccia la stabilità politica in tutto il mondo - continua la lettera - (…) Decenni di riduzione delle tasse per i più ricchi, basata sulla falsa promessa che della ricchezza ai vertici avremmo beneficiato tutti, hanno contribuito ad acuire le disuguaglianze, portandole a livelli allarmanti», viene sottolineato. Da qui la richiesta che il G20 agisca subito e intervenga per aumentare il prelievo sugli individui più ricchi. Un intervento che aumenti l’equità dei sistemi fiscali e che generi risorse indispensabili ad affrontare le enormi minacce globali che ci troviamo davanti".

"Negli ultimi decenni, le disuguaglianze economiche e sociali si sono acuite in molte parti del mondo - afferma Morris Pearl, presidente dei Patriotic Millionaires ed ex amministratore delegato di BlackRock -. Il crescente divario tra ricchi e poveri ha destabilizzato l’economia globale, indebolito la coesione sociale e favorito l’affermarsi di proposte politiche estreme e populiste. Come persona molto ricca, in rappresentanza di un’organizzazione di persone facoltose che la pensano come me, chiedo al G20 di tassarci".