Gautam Adani scalza Jeff Bezos: l'indiano diventa il secondo uomo più ricco del mondo

Un nuovo nome irrompe sul podio degli uomini più ricchi del mondo. Il miliardario indiano Gautam Adani ha superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos raggiungendo il secondo posto nella classifica Bloomberg dei più ricchi del mondo, tallonando il numero uno che resta il fondatore di Tesla Elon Musk. In soli 10 mesi, Adani è passato dalla quattordicesima alla seconda posizione della classifica. L'imprenditore indiano è impegnato nello sviluppo e nelle operazioni portuali in India, con le quali ha fatto la sua fortuna, diversificando poi il business in risorse, logistica, energia, agricoltura, difesa e aerospaziale.

Secondo il media economico, al momento la fortuna di Musk ammonta a 260 miliardi di dollari, mentre Adani ha un patrimonio di 146,9 miliardi. Già nello scorso febbraio Adani era diventato il più ricco del continente asiatico superando il connazionale Mukesh Ambani. Al superamento di Bezos, che qualche anno fa era al primo posto della classifica, ha contribuito secondo le stime il ribasso dei titoli tecnologici sui mercati finanziari: le quotazioni di Amazon hanno in particolare perso oltre il 25% dall’inizio dell’anno. Di certo, nonostante il calo, Bezos non avrà problemi ad arrivare alla fine del mese.