Surovikin rilasciato dopo la morte Prigozhin. Il Cremlino non svela il suo destino

Anche il Cremlino sceglie la linea del silenzio sul generale Sergei Surovikin. Il portavoce Dmitry Peskov si è rifiutato, infatti, di commentare il caso dell’ex comandante delle forze aerospaziali considerato vicino a Evgheny Prigozhin, scomparso dalla circolazione per settimane, fino a quando è stata pubblicata una sua fotografia in borghese insieme alla moglie. A una giornalista della Afp, Peskov ha detto chiaramente che non avrebbe potuto porgli una questione sull’alto ufficiale. «Sergei Shoigu non ha risposto alla domanda di un giornalista su una possibile inchiesta sul generale Surovikin. Posso porle la stessa domanda?», ha chiesto la giornalista. «No, non può», la secca risposta di Peskov.

Russian telegram channels spread a leaked "current" photo of Gen. Surovikin and his wife walking in Moscow in shades and civilian clothes. If the photo is indeed current, it will be the first sighting of the general since the abortive coup.(face comparison shows it is indeed him) pic.twitter.com/wjRip2NAbR