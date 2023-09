Guerra in Ucraina, l'arma decisiva per la controffensiva: tank Abrams a Kiev

01 settembre 2023 a

Un importante passo avanti per scacciare il nemico. L’Ucraina dovrebbe ricevere a metà settembre i primi 10 dei 31 carri armati Abrams che le sono stati promessi dagli Stati Uniti: lo ha riferito Politico, citando un funzionario del dipartimento della Difesa americana e un’altra fonte a conoscenza dei fatti. I carri armati da 70 tonnellate sono attualmente in Germania in fase di ricondizionamento ed è stato precisato che una volta completate le operazioni verranno spediti in Ucraina.

Secondo il sito, i tank Abrams, nelle idee degli alleati di Kiev, dovrebbero servire a dare alle forze ucraine il vantaggio di cui hanno bisogno per superare le forti difese della Russia nella loro controffensiva. Intanto circa 200 soldati ucraini hanno completato il programma di addestramento sui carri armati americani nel centro di addestramento di Hohenfels, in Germania. La guerra va avanti e il mondo occidentale sta facendo di tutto per migliorare gli armamenti in mano agli uomini di Volodymyr Zelensky.