Biden: "Sono stanco". Retroscena-bomba sul futuro del presidente Usa

31 agosto 2023 a

A poco più di quattro mesi dall'inizio delle primarie repubblicane, le prime stime confermano il vantaggio di Donald Trump sui suoi rivali. Molti esperti, infatti, ritengono che la corsa alle elezioni presidenziali Usa sia praticamente già decisa. In dubbio sarebbe solamente il nome di chi arriverà secondo. Intanto sembrano molti coloro che concordano sull'età troppo avanzata del presidente in carica Joe Biden. Un sondaggio condotto da Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research mette in risalto le perplessità e le ansie con cui l'elettorato americano si prepara allo scontro dei candidati. Ora si aggiunge un dettaglio non di poco conto. Nel libro "L'ultimo politico" di Franklin Foer, emerge un retroscena che fa luce su cosa potrebbe accadere negli Stati Uniti.

Joe Biden avrebbe privatamente ammesso di sentirsi "stanco" ma riterrebbe la sua vasta esperienza politica un asset vitale per l'America in questo momento. Come riporta l'Ansa, sono queste le informazioni rivelate dall'autore della pubblicazione. Questa dichiarazione si inserisce nel dibattito che in questi giorni sta prendendo sempre più consistenza sull'età avanzata del presidente in carica, che sta però cercando un secondo mandato. "L'ultimo politico" uscirà nelle librerie la prossima settimana, ma molti media americani hanno già diffuso delle anticipazioni.

Il dato che sta sicuramente facendo pensare gli elettori, come già detto, è l'età di Joe Biden che, quando si voterà, avrà ottantadue anni. Donald Trump, sempre stando ai risultati dei primi sondaggi, offrirebbe più sicurezze dal punto di vista anagrafico ma sulla sua figura peserebbero inevitabilmente le vicende giudiziarie delle quali è protagonista.