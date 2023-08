Schiaffo all'accoglienza: il Belgio non dà asilo ai migranti uomini e single

31 agosto 2023 a

Il governo belga ha dichiarato che non fornirà più protezione agli uomini single in cerca di asilo, sostenendo che la sua insufficiente capacità di accoglienza dovrebbe dare priorità alle famiglie, alle donne e ai bambini. Le principali organizzazioni europee per i diritti umani e i gruppi umanitari hanno condannato l’iniziativa ritenendola una violazione degli impegni internazionali. Il Belgio è da tempo criticato per non aver fornito un rifugio sufficiente alle migliaia di persone che cercano protezione dalle persecuzioni in patria. Lunghe file di tende lungo le strade fuori dal principale centro di lavorazione di Bruxelles sono diventate <WC>l’emblema dell’attuale situazione.

La segretaria di Stato per l’Asil e la Migrazione, Nicole de Moor (nella foto), ha affermato che nei prossimi mesi è prevista una crescente pressione sugli alloggi per richiedenti asilo e che vuole «assolutamente evitare che i bambini finiscano per strada quest’inverno». Invece, gli uomini single dovranno badare a se stessi. Secondo l’Agenzia europea per l’asilo, lo scorso anno i richiedenti uomini rappresentavano il 71% delle richieste di asilo. La mossa del Belgio è stata accolta con critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, con il Consiglio d’Europa composto da 46 nazioni, il più importante gruppo per i diritti umani del continente, a prendere l’iniziativa.

La segretaria di Stato - ora subissata da critiche da associazioni e avvocati - ha denunciato inoltre come il Belgio paghi il prezzo di «un’iniqua ripartizione degli oneri nella gestione dei migranti nell’Ue». «Il nostro Paese fa più del dovuto da molto tempo. Ciò non può più andare avanti. Quest’anno siamo a 19mila richiedenti asilo registrati in Belgio, rispetto ai 1.500 in Portogallo, un Paese che ha una popolazione simile alla nostra», ha polemizzato. E lo stesso vale per la Svezia «dove si registrano pochissime richieste. L’avvocata della Rete degli avvocati progressisti, Marie Doutrepont, ha affermato che la nuova politica invia il segnale che gli uomini single sono «meno umani» delle persone con famiglia o dei minorenni. «Quest’ultima decisione è semplicemente illegale, a livello nazionale, internazionale e comunitario. Il problema è che, a questo punto, siamo completamente fuori dalla legge in Belgio», ha detto al Brussels Times. Già in passato ci sono state sentenze dei tribunali che hanno condannato il Belgio per non aver fornito rifugio in numerose occasioni. Tuttavia, il governo federale le ha ripetutamente ignorate.