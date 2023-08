Lollobrigida mette con le spalle al muro il Pd: "Una sinistra armocromatica che..."

29 agosto 2023 a

Ieri si è tenuto il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Diversi i temi affrontati: dai migranti al decreto legislativo per il riordino degli ammortizzatori e delle indennità all'introduzione di un sussidio per i lavoratori dello spettacolo. Presente anche un Dpcm su Tim, per rendere operativo il memorandum d'intesa firmato il 10 agosto tra il ministero dell'Economia e il fondo americano Kkr. Oggi è stata pubblicata su Il Giornale l'intervista concessa dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito il suo punto di vista sulle polemiche nate dalle frasi da lui stesso pronunciate sull'alimentazione ed è tornato a spiegare il ruolo della social card «Dedicata a te».

Card “Dedicata a te”, Lollobrigida “Consegnate oltre 1 mln di tessere”

"È un’operazione su più piani condotta per la prima volta insieme a Inps, Poste e Comuni che ha consentito un intervento solidale unito a un incentivo alla filiera nazionale, toccando prodotti nostrani come riso, legumi, frutta fresca e verdure. I 500 milioni messi a disposizione dal governo, per effetto dei meccanismi degli sconti, possono produrre un beneficio aggiuntivo di 70 milioni per i destinatari. Tutto questo, finora, senza truffe o utilizza anomali: i controlli preventivi stanno funzionando", ha detto Lollobrigida in merito alla social card pensata come un aiuto per le persone con i redditi più bassi sull’acquisto di generi alimentari.

Al ministro è quindi stato ricordato che la social card ha spaccato la politica e fatto indignare le opposizioni. Francesco Lollobrigida ha quindi risposto mettendo con le spalle al muro la sinistra e, in particolar modo, Elly Schlein, la segretaria del Pd. "Certo, per una sinistra armocromatica che spende 300 euro all’ora per sapere come vestirsi, un aiuto di 400 euro può risultare irrisorio. Dati Istat alla mano, una famiglia media spende proprio 400 euro mensili per l’alimentazione. Significa quindi abbattere una mensilità di spesa all’anno e recuperare in concreto il rialzo dell’inflazione. Non è un intervento banale, rispetto a misure del passato come il reddito che paradossalmente hanno ridotto gli occupati.". E ancora: "Perché la sinistra non ha mai realizzato le misure che chiedono ora? Non hanno una proposta, eppure hanno governato fino a undici mesi fa. Senza dimenticare che il Pd ha guidato il Paese vent’anni su trenta", ha aggiunto il ministro dell'Agricoltura.

Sulla nomina della moglie Arianna Meloni a responsabile del dipartimento “Adesioni e segreteria politica” di Fratelli d’Italia, Lollobrigida ha detto: "È una donna dalle grandissime capacità, rispettata anche dagli avversari che l’hanno conosciuta alla Regione Lazio. Il rapporto con me e la sorella l’ha paradossalmente penalizzata sul piano professionali. Arianna è timida, non so se sia una qualità o un difetto. Ma dietro a molti successi di Giorgia ci sono persone come lei che sono risultate determinanti a superare momenti di difficoltà".