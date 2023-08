Guerra in Ucraina, “rischiamo di perdere gli alleati”. Zelensky ora ha paura

28 agosto 2023 a

a

a

Se l’Ucraina dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, perderebbe l’appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il paese aggredito con aiuti e armi. Il monito è stato lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista all’emittente 1+1: «Credo sarebbe un grosso rischio, verremmo senz’altro lasciati soli. La lotta per riconquistare i nostri territori è stata sostenuta in maniera determinate grazie ai rapporti con gli alleati». Il numero uno di Kiev ha spiegato che «i partner internazionali» sono un elemento fondamentale in ogni vittoria, in ogni passo avanti della controffensiva e in ogni azione difensiva.

Nel frattempo, dopo l’allerta lanciato dal presidente, il villaggio ucraino di Robotyne, nell’oblast di Zaporizhzhia, «è stato liberato» dalla presenza delle forze russe che lo avevano conquistato. Le forze armate di Kiev stanno quindi ora avanzando verso il sud dell’Ucraina, ovvero verso Novoprokopivka e Ocheretuvate, «nonostante la feroce resistenza nemica», riferisce il ministero della Difesa. Quella di Malyar è una conferma ufficiale su Robotyne dopo che, nei giorni scorsi, i militari di Kiev su Telegram avevano detto di aver issato la bandiera ucraina nel villaggio parlando di «giornata storica». Robotyne si trova nell’oblast di Zaporizhzhia a 80 chilometri di distanza da Melitopol.