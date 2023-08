Prigozhin, il verdetto degli investigatori russi: "Il Dna è il suo"

27 agosto 2023 a

Il Comitato investigativo russo ha completato gli esami genetici molecolari sul Dna dopo l’incidente aereo nella regione di Tver. Come ha riferito alla Tass il servizio stampa del Comitato investigativo della Federazione russa, le identità di tutti i morti sono state stabilite e corrispondono all’elenco dei passeggeri, che include il fondatore della compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin. «Nell’ambito delle indagini sull’incidente aereo nella regione di Tver sono stati completati gli esami genetici molecolari. Sulla base dei loro risultati è stata stabilita l’identità di tutti e 10 i morti, che corrispondono all’elenco riportato sul foglio di volo», ha reso noto il comitato. In precedenza, l’Agenzia federale russo per il trasporto aereo aveva riferito che Prigozhin era indicato nell’elenco dei passeggeri.

Intanto in Ucrana si indaga per accertare le modalità dell'incidente aereo di venerdì nella regione di Zhytomyr, a ovest della capitale, in cui hanno perso la vita uno dei più celebri piloti di caccia ucraini, Andriy Pilshchykov, nome di battaglia Juice, e altri due aviatori. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha diffuso sul suo profilo Telegram un video in cui si rammarica per l’incidente che ha provocato la morte di tre piloti dell’aeronautica militare. "Si è verificata una catastrofe nel cielo della regione di Zhytomyr - ha detto - Tre piloti sono rimasti uccisi. Tra loro c’era Andriy Pilshchikov, nome di battaglia Juice. Era un ufficiale ucraino, uno di quelli che hanno aiutato molto il nostro Paese. Molto! Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici, a tutti coloro che conoscevano i ragazzi. Le indagini su quanto accaduto sono in corso. È troppo presto per fornire dettagli. Naturalmente, tutte le circostanze saranno chiarite. Naturalmente, l’Ucraina non dimenticherà mai tutti coloro che hanno difeso i cieli liberi dell’Ucraina", ha concluso il presidente.