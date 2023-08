Chi ha ucciso Prigozhin? Sondaggio clamoroso del Times: cosa pensano i russi

27 agosto 2023 a

a

a

Osservatori, analisti, think tank, politici: con qualche rara eccezione è opinione comune che dietro alla morte misteriosa di Yevgeny Prigozhin ci sia in qualche modo il presidente russo Vladimir Putin. Ma cosa pensano i russi dell'incidente in cui ha perso la vita il capo della milizia Wagner, protagonista della clamorosa rivolta di giugno contro i vertici militari? Ebbene, solo l’8% dei russi crede che Putin sia responsabile della morte del fondatore del Gruppo Wagner. Lo ha indicato un sondaggio condotto dal think tank "Open Minds Institute" per il Sunday Times di domenica 27 agosto.

"Tra i peggiori criminali del mondo", Putin ha scelto il dopo Prigozhin

Secondo il sondaggio, condotto nelle ore successive allo schianto dell’aereo con a bordo Prigozhin, il 2% dei sostenitori di Putin ritiene che ci sia il presidente dietro la morte del capo della Wagner, il 28,4% crede che lo schianto sia una messinscena mentre il 28,3% lo imputa a problemi tecnici dell’aereo o a un errore del pilota. L'istituto demoscopico afferma inoltre che il 69% dei russi pensa che l'incidente aereo di Prigozhin sia il frutto di un'escalation dello scontro tra le élite.

La strana visita poco prima del decollo, chi è salito sul jet di Wagner

Da giugno il rapporto tra Putin e Prigozhin era precipitato. Il capo di Wagner si credeva "indistruttibile" e "immortale", hanno affermato ex mercenari sentiti da Meduza. Dopo la tentata ribellione dei paramilitari contro Mosca, nel giugno scorso, Prigozhin e altri comandanti della Wagner vennero convocati al Cremlino - ricorda una delle fonti sentite da Meduza -, in quella occasione Vladimir Putin "urlò contro di loro per tre ore. Gridò apertamente, ma poi non gli ha fatto nulla. Forse Prigozhin avrà pensato: ’Non ci ha ucciso subito, quindi non lo farà maì'".