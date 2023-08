Prigozhin, il video dello schianto: "Chi lo ha abbattuto"

23 agosto 2023 a

L'aereo privato che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo è precipitato nella regione russa di Tver. Sono morte 10 persone a bordo, tra cui tre membri dell’equipaggio, ma, soprattutto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin. Il jet secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato abbattuto dai russi a due mesi dal tentato colpo di stato del capo della Wagner definito da Putin una "pugnalata alle spalle".

Attenzione. Fonti russe sostengono che un aereo appartenente alla flotta di Evgenij #Prigozhin sarebbe stato abbattuto in Russia. Non è chiaro se il leader del Gruppo Wagner fosse a bordo.



Il Blog apre la diretta. pic.twitter.com/vZRFILseqc — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) August 23, 2023

#Russia Abbattuto nella regione di Tver il jet del generale #Prigozhin. Dieci passeggeri, incluso il capo della Wagner e il suo braccio destro Dmitry Utkin. Nessun superstite. Lo si legge sul canale Telegram affiliato a #Wagner Grey Zone che incolpa la Difesa russa pic.twitter.com/CGRjUFMS7b — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 23, 2023

Queste le immagini dello schianto avvenuto in Russia. "Prima che l'aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche di caratteristiche difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari diretti", scrive Grey Zone su Telegram.