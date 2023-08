Prigozhin spunta in Africa e recluta uomini per Wagner. Le manovre russe

22 agosto 2023 a

Un nuovo video di Yevgeny Prigozhin è stato diffuso sul canale Telegram Grey Zone, secondo cui il leader della compagnia di mercenari Wagner si troverebbe in Africa. "Stiamo lavorando. Temperatura +50°. Tutto ciò che amiamo. Il gruppo Wagner conduce attività di ricognizione e ricerca. Rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti! E l’Africa ancora più libera. Giustizia e felicità per i popoli africani. Incubo Isis, Al-Qaeda e altri gangster. Assumiamo veri eroi e continuiamo a svolgere i compiti che ci siamo prefissati». Dopo la rivolta contro il potere russo e l'enigmatico rapporto con Vladimir Putin, Progozhin riemerge in Africa dove Wagner ha interessi importanti e secondo molti osservatori anche un ruolop nelò golpe in corso in Niger.

Prigozhin ha sostituito il casco con un cappello da “panama” ed è apparso con il suo primo video, dicendo di essere in Africa.



Dice di aver bisogno di carne fresca "bogatyrs". pic.twitter.com/F0I3MXf7Do — Cittadino del Mondo (@ilmondoeditutti) August 21, 2023

Come riporta Associated Press, che tuttavia afferma di non poter verificare l'autenticità dell'ultimo video di Progozhin, i post sui canali social russi indicano che il leader dei mercenari ha ricominciato a pubblicizzare il reclutamento per il Gruppo Wagner da quando ha organizzato l'ammutinamento contro i funzionari della difesa in Russia. Su Telegram Progozhin e altri uomini ritenuti vicini a lui ha fatto sapere che Wagner "sta assumendo personale", "veri uomini forti" per "operare in Africa per conto della Russia.