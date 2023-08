Ucraina, offensiva flop. Tricarico: "Tutti sapevano e con gli F-16 non cambierà"

21 agosto 2023 a

L'Ucraina riceverà 61 caccia F- 16 dalla Danimarca e dall’Olanda mentre la Grecia si è offerta di addestrare le forze di Kiev a pilotarli. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie come un successo l'implementazione degli armamenti nella guerra in Ucraina, anche se i potenti jet non potranno impattare nel breve termine sulle sorti del conflitto. A fare un'analisi dello stato della guerra e a delineare gli scenari che ci attendono è il generale Leonardo Tricarico, già Capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare. I punto fondamentale è che la controffensiva ucraina che questa estate avrebbe dovuto ribaltare le sorti del conflitto è stata in realtà molto deludente.

"Tutti sapevano che sarebbe andata così", pensava il contrario "solo chi si illudeva o chi ha lasciato credere che questa sarebbe stata derimente o in grado di rovesciare le sorti del conflitto", afferma il generale intervistato da RaiNews24. Sul campo di battaglia "continua il tira e molla" tra gli eserciti ucraino e russo, e i progressi da una parte e dall'altra "sono poco significativi". E gli F-16? "La loro introduzione darà una mano" all'Ucraina, conclude Tricarico, "ma non determinerà una ribaltamento della situazione, questo è certo". Insomma, una svolta in favore dell'Ucraina è improbabile sul campo di battaglia anche quando arriveranno i caccia.

Intanto la notizia del prossimo invio degli F- 16 a Kiev da parte di Olanda e Danimarca ha scatenato la prevedibile e indignata reazione della Russia. "Porterà a un’escalation nel conflitto", dice l’ambasciatore di Mosca a Copenaghen, Vladimir Barbin, secondo cui la Danimarca, con le sue azioni, "non lascia altra scelta" all’Ucraina se non quella di "continuare il confronto militare" con la Russia.