Ucraina, Volodymyr Zelensky annuncia l'accordo sugli F-16. La sfida a Putin

F-16 all'Ucraina. Zelensky gongola per la decisione di fornire al suo Paese i mezzi per difendersi dagli attacchi dei russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver «raggiunto un accordo con il premier olandese Mark Rutte sul numero di F-16 da trasferire in Ucraina una volta che i nostri piloti e ingegneri avranno completato il loro addestramento». Con un tweet, Zelensky ha parlando di «42 jet» e affermato che «questo è solo l’inizio. Grazie Olanda!». Si tratta di «un altro passo fatto per rafforzare lo scudo aereo dell’Ucraina. F-16. Questi jet saranno usati per tenere lontani i terroristi russi dalle città e dai paesi ucraini», ha aggiunto Zelensky.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, infatti, è stato in visita nei Paesi Bassi dove ha esaminato in una base aerea olandese i caccia F-16 che sperava di ottenere da Amsterdam. Accompagnato dal premier olandese dimissionario Mark Rutte, il leader di Kiev ha osservato due aerei in un hangar, due giorni dopo il via libera di Washington alla fornitura di caccia da combattimento all’Ucraina da parte di Paesi Bassi e Danimarca.