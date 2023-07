Guerra Ucraina, gli Usa promettono nuove armi a Kiev entro fine anno

21 luglio 2023 a

Nuove armi all'Ucraina. L'annuncio viene dagli Stati Uniti che promettono maggior impegno in favore di Kiev. L’Ucraina ha iniziato a usare le munizioni a grappolo nell’ultima settimana e le sta usando «in modo efficace». Lo ha detto ai giornalisti il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. Le armi «stanno effettivamente avendo un impatto sulle formazioni difensive della Russia e sulle manovre difensive della Russia», ha aggiunto Kirby come riportato dalla stampa americana. Le armi sono state dispiegate nel sud-est dell’Ucraina e dovrebbero essere utilizzate contro le posizioni russe vicino alla città occupata di Bakhmut.

L'Ucraina ha compiuto il passo verso lo scontro totale: che munizioni ha usato

Lo stesso Kirby ha poi rivelato, in un’intervista a Fox News, che l’Ucraina riceverà aerei da combattimento F-16 entro la fine dell’anno. «Molto probabilmente, gli F-16 arriveranno in Ucraina prima della fine dell’anno. Tuttavia, non crediamo che da soli possano cambiare la situazione sul campo di battaglia», ha detto Kirby.