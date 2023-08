Taiwan, tensione intorno all'isola: la Cina schiera 42 aerei e 8 navi da guerra

19 agosto 2023 a

A Taiwan la tensione è sempre più alta, soprattutto dopo che la il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato nuovi pattugliamenti aerei e marittimi congiunti ed esercitazioni militari della marina e dell'aeronautica intorno all'isola. La manovra militare ha scatenato nell'immediato l'ira di Taipei che ha condannato con forza la mossa di Pechino, giudicandola "irrazionale". L'esercitazione, come previsto dagli esperti in precedenza, è arrivata in concomitanza con lo scalo negli Stati Uniti da parte della vicepresidente taiwanese William Lai.

L'allarme "talpe cinesi" nell'esercito fa tremare Taiwan

"Incursione di 42 aerei e 8 navi da guerra": così il governo di Taiwan ha affermato di aver rivelato incursioni di mezzi da guerra cinesi nella sua zona di difesa. Tra queste incursioni, 26 aerei da guerra hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, ha detto il ministero, che poi ha aggiunto: "L'esercito nazionale sta monitorando e utilizzando metodi di ricognizione per controllare rigorosamente la situazione, inviando aerei e navi".

Taiwan trema, dalla Cina caccia in volo e navi da guerra: allarme rosso

Attraverso una nota ufficiale, il ministero della Difesa di Taipei ha condannato "fermamente questo comportamento irrazionale e provocatorio". Poi ha avvertito che invierà forze adeguate per rispondere a questa provocazione "al fine di difendere la libertà, la democrazia e la sovranità di Taiwan". La Cina, dal canto suo, ha spiegato che tali esercitazioni hanno lo scopo di addestrare il coordinamento di navi e aerei militari e la loro capacità di prendere il controllo degli spazi aerei e marittimi. Tali esercitazioni servono come "severo monito alla collusione dei separatisti indipendentisti di Taiwan con elementi stranieri e le loro provocazioni", ha affermato il portavoce del comando Shi Yi.