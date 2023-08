Italiani non pagano il ristorante, l'ambasciata d'Italia: "Saldato coi soldi di Meloni"

18 agosto 2023 a

Turisti italiani non pagano il ristorante, ci pensa Giorgia Meloni. «Con riferimento al saldo del conto del ristorante a Berat non onorato da turisti italiani, si precisa che il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento». È quanto si legge sul sito dell’ambasciata d’Italia a Tirana in riferimento alla nota diffusa in precedenza in cui si comunicava che su indicazione della premier Giorgia Meloni la stessa ambasciata aveva provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat.

Italiani fuggono dal ristorante senza pagare, Meloni fa saldare il conto all'ambasciatore

La precisazi0ne è stata resa necessaria in seguito alle pretestuose critiche della sinistra che aveva cercato di cavalcare anche quest'episodio in funzione anti-governativa. Alcuni esponenti dell'opposizione, infatti, avevano puntato il dito contro il premier che avrebbe usato fondi dei contribuenti. Ma era una fake news. «Ennesima grande delusione per la sinistra, con l’immancabile figuraccia annessa: erano partiti in quinta a denunciare il presunto scandalo della cena degli scrocconi pagata con soldi dei contribuenti, poi scoprono che il conto dei lestofanti è stato saldato personalmente dal Presidente Meloni. Un altro goffo attacco caduto nel vuoto, un’altra bella medaglia da mettere nella sempre più nutrita bacheca delle cantonate». Lo afferma il deputato di FdI Francesco Filini.