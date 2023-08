Ucraina, notizie shock: "Mine su 174mila chilometri quadrati di territorio"

12 agosto 2023 a

"Un totale di 174mila chilometri quadrati di territorio dell'Ucraina è potenzialmente pericoloso a causa di mine e munizioni inesplose". A rivelare il dato agghiacciante è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso serale di oggi pubblicato sui social in cui ha fatto il punto sulla guerra con la Russia e sulle condizioni del Paese.

Secondo le ultime news fornite da Zelensky il supporto all'Ucraina sta arrivando anche dall'Azerbaigian, che "è pronto a fornire un nuovo pacchetto di sostegno umanitario, comprese le attrezzature per lo sminamento. Questa è una delle direzioni chiave del nostro lavoro con i partner". L’Ucraina, tuttavia, secondo il presidente ha bisogno anche di "creare una base di produzione" della strumentazione necessaria "in modo da poter ripulire la nostra terra dalle mine russe. E questo compito dovrebbe essere completato non in decenni, ma in anni",

Poi Zelensky sottolinea nuovamente la pericolosità del territorio ucraino per i civili. "Ogni giorno - ha detto - i nostri esperti di smaltimento delle bombe rilevano centinaia di oggetti esplosivi. E più macchine di sminamento abbiamo, più droni speciali per lo sminamento abbiamo, più attivamente possiamo ripristinare la sicurezza".