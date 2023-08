Kim Jong-un "prepara la guerra", l'annuncio dei media nordcoreani

Sullo stesso argomento: Il vero rischio per la guerra nucleare è la Corea: il sottomarino atomico fa temere il peggio

Kim Jong-un "prepara la guerra". Le ultime mosse del leader nordcoreano fanno scattare l'allarme. Il dittatore infatti ha ordinato all’esercito di "intensificare i preparativi per la guerra e ha firmato l’espansione delle operazioni di combattimento delle unità di prima linea", hanno riferito gli stessi media statali della Corea del Nord. Un messaggio che ha due evidenti destinatari: gli Stati Uniti e i ccivini della Corea del Sud. Le forze armate dei due Paesi infatti si preparano per un’esercitazione militare combinata su larga scala.

Secondo quanto riportato dai media di Pyongyang, Kim Jong-un ha anche apportato modifiche ai vertici militari. Ha infatti nominando il vice maresciallo Ri Yong Gil come suo nuovo capo di stato maggiore in sostituzione del generale Pak Su Il. Il tutto è avvenuto nella riunione della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori nordcoreano, l'unico de Paese e che Kim controlla come presidente. Al centro dell'appuntamento la volontà di "promuovere la prontezza alla guerra dell’esercito e stabilire piani di contromisure offensive per scoraggiare gli avversari", che secondo i media statali stavano diventando più sfacciati nel loro "spericolato confronto militare" con il Nord. Insomma, un avvertimento a Seul e ai suoi alleati.