Ucraina, Usa addestreranno piloti sugli F-16. Per la Russia è una minaccia nucleare

09 agosto 2023 a

a

a

Un altro passo nella escalation in Ucraina con i conseguenti rischi di un possibile conflitto diretto tra l'Occidente e la Russia di Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato l’addestramento del primo gruppo di piloti ucraini per i jet F- 16 di fabbricazione americana. Lo ha annunciato la vice portavoce del dipartimento della Difesa americano, Sabrina Singh, in un briefing con la stampa. Due mesi dopo che Biden aveva annunciato il sostegno degli Stati Uniti all’addestramento degli ucraini, rimanevano ancora una serie di dettagli critici da elaborare. Nei giorni scorsi, la Cnn aveva riportato che gli Stati Uniti stavano ancora aspettando che i funzionari europei presentassero un piano definitivo per l’addestramento dei piloti sui caccia F- 16, che gli Stati Uniti devono autorizzare prima che il programma possa effettivamente iniziare. Gli Stati Uniti, formalmente, devono approvare il trasferimento di attrezzature e materiali specifici per l’ F- 16, inclusi simulatori di volo e manuali di addestramento sulla base del piano di formazione redatto dagli europei. A guidare il processo di formazione dei piloti sono Danimarca e Paesi Bassi, ha ribadito ieri sera la portavoce Singh.

“Mesi difficili”. Anche Mattarella è sconsolato per un presente disastroso

L'utilizzo di questi aerei da guerra è considerata da Mosca come una sorta di linea rossa dal momento che gli F-16 sono in grado di trasportare armi nucleari, pertanto il loro invio alle forze armate dell'Ucraina va considerato una minaccia atomica. Quandoè emersa l'ipotesi di fornire i jet a Kiev il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva affermato in una intervista che "un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev. Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L'Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall'Occidente nella sfera nucleare".