Ucraina, il "momento più difficile della guerra". Messaggio dagli Usa a Zelensky

Siamo al "momento più difficile" per l'Ucraina, perché la finestra temporale per riconquistare territorio occupato dai russi si tra chiudendo: presto arriverà l'autunno e le condizioni atmosferiche renderanno le operazioni più difficili per le forze armate agli ordini di Volodymyr Zelensky. Ad affermarlo sono quattro diverse fonti politiche e diplomatiche occidentali alla Cnn. I funzionari affermano che settimane dopo l’atteso inizio della controffensiva ucraina le valutazioni sono sempre più "deludenti" sulla possibilità che le forze di Kiev riescano a liberare significative porzioni di territorio occupato dai russi. L’avvicinarsi dell’autunno, con il peggioramento delle condizioni meteo e del terreno, riduce la finestra entro la quale le forze di Kiev possono sperare in un progresso.

"Devono ancora vedere se nelle prossime due settimane vi è la possibilità di raggiungere qualche progresso. Ma per loro il vero progresso è cambiare l’equilibrio del conflitto. Penso sia estremamente improbabile", dice un alto diplomatico occidentale alla Cnn. "I nostri briefing sono deludenti. Ci ricordano le sfide che devono affrontare. Questo è il momento più difficile della guerra", afferma Mike Quigley, un deputato democratico americano reduce da un incontro in Europa con comandanti americani incaricati dell’addestramento di forze ucraine. Il problema principale sono i diversi livelli delle linee difensive russe con campi minati e trincee.

"I russi hanno diverse linee di difesa e (le forze ucraine) non hanno ancora superato la prima", nota un diplomatico occidentale. "Riconosciamo tutti, anche gli ucraini, che è più difficile, lento di quanto vorremmo, ma continuiamo a ritenere che vi sia tempo e spazio per fare progressi", nota invece un alto funzionario americano. Insomma, mentre Kiev continua a colpire in Russia, al confine come nelle infrastrutture in Crimea fino al centro di Mosca, a preoccupare l'Occidente è quanto accade in Ucraina, sul campo di battaglia.