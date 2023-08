Russia, “sviluppavano un nuovo bombardiere”. Retroscena sull'esplosione vicino Mosca

09 agosto 2023 a

a

a

L’impianto ottico meccanico Zagorsk vicino Mosca, dove oggi è avvenuta una potente esplosione, ha partecipato allo sviluppo di un bombardiere di nuova generazione e fornisce materiale ottico alle forze dell’ordine russo. A rivelarlo è il sito indipendente Meduza, citando dati sul sito web degli appalti pubblici. Il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha affermato invece che l’impianto non aveva più da tempo a che fare con l’ottica e la meccanica e produceva materiale pirotecnico.

“Risposta rapida”. Shoigu annuncia la guerra all'Occidente, Nato in allerta

Nel frattempo è stato reso noto che una donna è morta a causa dell’esplosione che ha colpito il complesso industriale strategico di Sergiev Posad: l’esplosione ha causato il ferimento di oltre 50 persone, sei delle quali sono ritenute in gravi condizioni. «Trenta civili sono ricoverati in ospedale, sei dei quali in terapia intensiva», il bollettino di Vorobyov. Secondo il governatore serviranno ancora diverse ore per rimuovere le macerie, sotto le quali potrebbero essere sepolte delle persone. L’emittente indipendente Nexta ha diffuso su Twitter le immagini delle aule devastate di una scuola di Sergiyev Posad, dove i telai delle finestre sono stati divelti e i controsoffitti sono in parte crollati.