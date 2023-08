Russia, Shoigu annuncia la guerra all'Occidente: “Risposta rapida e adeguata”

09 agosto 2023 a

La Russia alza i toni. “Le minacce provenienti dai Paesi occidentali ai confini della Russia richiedono una risposta rapida e adeguata”, le parole del ministro della Difesa russo, o, citando il sostegno dell’Occidente all’Ucraina e l’adesione di Stoccolma e Helsinki alla Nato. Durante un incontro con alti ufficiali militari, Sergei Shoigu - citato dai media russi - ha dettagliato le «minacce alla sicurezza militare» della Russia che, ha sottolineato, “si sono moltiplicate nelle direzioni ovest e nord-ovest” negli ultimi anni.

“Queste minacce richiedono una risposta rapida e adeguata. Discuteremo le misure necessarie per neutralizzarle durante l’incontro e prenderemo le opportune decisioni”, ha proseguito il ministro e fedelissimo di Vladimir Putin. Tra le minacce menzionate dal “Falco”, la prima è la “guerra indiretta” condotta dall’Occidente contro la Russia, “fornendo un sostegno senza precedenti al regime fantoccio di Kiev”. “La volontà dell’Occidente di investire una parte significativa delle sue risorse in Ucraina per ribaltare la situazione sul campo di battaglia crea seri rischi di un’escalation del conflitto”, ha tuonato Shoigu a proposito dell’offensiva russa lanciata nel febbraio 2022. Uno scontro diretto è ora assai meno improbabile.