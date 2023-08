Russia, il video del capo dei parà imbarazza il Cremlino: cosa ha rivelato

Sullo stesso argomento: La più grande flotta militare di sempre vicina agli Usa: Biden sotto scacco

Un video imbarazzante per la Russia e per le sue forze di èlite, fatto sparire in poche ore. Ma il cui contenuto ha comunque avuto una diffusione ed è finito nel report dell'Intelligence militare britannica. Le celebrazioni annuali per la Giornata delle forze aviotrasportate russe, che ricorre il 2 agosto scorso, sono state offuscate dalla rivelazione non autorizzata delle cifre relative ai feriti che i "parà" hanno subito in Ucraina. Lo scrive l’intelligence britannica, nel rapporto divulgato quotidianamente dal ministero della Difesa di Londra.

In un discorso registrato per l’occasione delle celebrazioni, il comandante in capo delle forze, il colonnello Mikhail Teplinsky, ha affermato che 8.500 paracadutisti sono stati feriti e sono poi tornati in servizio o si sono rifiutati di lasciare la linea del fronte. Il video, rapidamente cancellato dai canali ufficiali del Ministero della Difesa russo, non contiene indicazioni sul numero di militari uccisi o feriti in modo grave, tanto da non poter riprendere il servizio. Tuttavia, le cifre fornite sembrerebbero confermare le stime di massima secondo cui almeno il 50% dei 30mila paracadutisti schierati in Ucraina nel 2022 sono rimasti uccisi o feriti, si legge nel rapporto.

Intanto laRussia ha dichiarato che le sue forze hanno colpito basi aeree militari nelle regioni di Khmelnytskyi e Rivne, nell’Ucraina occidentale, e che "tutti gli obiettivi sono stati colpiti". "Durante la notte le forze armate russe hanno effettuato attacchi alle basi aeree delle forze armate ucraine intorno agli insediamenti di Starokostiantyniv nella regione di Khmelnytskyi e Dubno nella regione di Rivne", ha dichiarato il ministero della Difesa russo. L’Ucraina ha dichiarato di aver affrontato diverse ondate di attacchi durante la notte, abbattendo 30 dei 40 missili da crociera. Ha anche detto che la Russia ha lanciato tre missili ipersonici Kinzhal - più difficili da intercettare - ma non ha fornito informazioni sulla loro distruzione o meno.