Ucraina, svolta droni marini nella guerra: "Schiaffo al regime di Putin"

Un video mostra una nave militare russa inclinata su un lato nella base navale di Novorossijsk, nel Mar Nero. Sarebbe la 'Olenegorsky Gornyak', che i servizi di intelligence ucraini hanno rivendicato di aver messo fuori uso. La nave da sbarco di epoca sovietica avrebbe subito gravi danni e al momento non sarebbe in grado di svolgere missioni militari. "In termini di sicurezza questa è una grossa perdita per la flotta russa e per la pianificazione delle loro operazioni", ha commentato il portavoce dell'intelligence di Kiev Andrii Yusov, che ha aggiunto che i danni provocati alla nave sono "un grande schiaffo per Mosca e per il regime di Putin".

Video su questo argomento Ucraina, petroliera russa attaccata da un drone navale nello stretto di Kerch TMNews

Si tratta della prima volta che un porto commerciale russo viene preso di mira dall'inizio del conflitto. Il porto sul Mar Nero, che ospita una base navale, cantieri ed è fondamentale per le esportazioni, si trova a circa 110 chilometri a est della penisola della Crimea, dove il ministero della Difesa russo ha detto di aver sventato un altro attacco ucraino nella notte, in cui sono stati distrutti 13 droni. "I droni stanno cambiando le regole del gioco e alla fine distruggono il valore della flotta russa", ha scritto in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak.

I droni marini degli ucraini stanno devastando i russi: colpita la petroliera chimica

Intanto i servizi di sicurezza di Kiev hanno fatto sapere di aver ottenuto informazioni che indicano che i russi starebbero preparando una finto attacco, una 'provocazione sotto falsa bandiera', nella raffineria di petrolio di Mozyr, un impianto strategico in Bielorussia. Dietro l'attacco ci sarebbe un gruppo di sabotaggio e ricognizione composto da personale militare russo e da ufficiali dei servizi speciali di Mosca, inviati in Bielorussia sotto le mentite spoglie di combattenti della Wagner. Il gruppo, avverte Kiev, una volta compiuto l'attacco ha come piano quello di spacciarsi per sabotatori ucraini e incolpare Kiev con l'obiettivo di coinvolgere attivamente Minsk nel conflitto.