Polonia, elicotteri bielorussi violano lo spazio aereo. "Truppe al confine", che succede

Sale la tensione tra Minsk e Varsavia. La Polonia sostiene che due elicotteri bielorussi avrebbero violato il suo spazio aereo, e pertanto ha convocato l'incaricato d'affari bielorusso e ha dichiarato che aumenterà le sue truppe alla frontiera. Proprio in Bielorussia si sarebbero spostati alcuni gruppi di mercenari della compagnia Wagner., come denunciato dalla Polonia, anche se gli Stati Uniti affermano di non avere "nessuna indicazione di minacce" a Varsavia "o ad altri alleati della Nato" da parte dei mercenari di Yevgeny Prigozhin, basati vicino a Minsk.

La Polonia denuncia la violazione delle spazio aereo polacche da parte di due elicotteri bielorussi che hanno violato le frontiere aeree polacche, fatto in relazione al quale- riferisce la Tass- l’incaricato d’affari della Bielorussia Alexander Chesnovsky è stato convocato al ministero degli Esteri polacco. Il ministero della Difesa della Bielorussia dal canto suo ha smentito le accuse. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. "Le accuse di violazione del confine polacco da parte degli elicotteri Mi-24 e Mi-8 dell’aeronautica militare bielorussa e delle forze di difesa aerea sono inverosimili e sono state fatte dalla leadership politico-militare polacca per giustificare l’accumulo di forze e significa vicino al confine bielorusso", ha detto il ministero.

Minsk sottolinea come "il comando operativo delle forze armate polacche ha rassicurato la popolazione con dichiarazioni secondo cui i radar polacchi non hanno registrato violazioni del confine di stato", ma poi "la sera (apparentemente, dopo essersi consultati con i loro padroni d’oltremare), hanno già riferito che l’attraversamento del confine è avvenuto a un’altitudine molto bassa, il che ha impedito il rilevamento da parte dei sistemi radar". Intanto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, "ha ordinato di aumentare il numero del personale militare al confine e di stanziare forze e mezzi aggiuntivi, compresi elicotteri da combattimento". La Nato è stata informata dell'incidente", ha precisato il ministero, aggiungendo che "Russia e Bielorussia hanno recentemente intensificato le attività ibride contro la Polonia".