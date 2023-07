Cina-Usa, Kissinger vede Xi Jinping. “Aiuto a vicenda”, cambiano gli equilibri mondiali

20 luglio 2023 a

a

a

Un tentativo di avvicinamento tra superpotenze. Per Henry Kissinger è stato «un grande onore» potersi recare in visita in Cina: a dirlo è statl lo stesso ex segretario di Stato Usa, 100 anni compiuti lo scorso maggio, al leader cinese Xi Jinping nell’incontro odierno a Pechino. Le dichiarazioni vengono riportate dalla cinese Cctv e rilanciate dalla Cnn. «Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono di importanza cruciale per la pace e la prosperità di entrambi i Paesi e del mondo», ha detto Kissinger stando al resoconto diffuso dai cinesi. Nelle immagini circolate dell’incontro tra l’ex segretario di Stato Usa e Xi, i due sono seduti su due poltrone ai lati di un tavolino basso in quello che appare come un incontro cordiale rispetto ad altri che in passato il leader cinese, al terzo mandato, ha avuto con interlocutori americani.

L'Ucraina ha compiuto il passo verso lo scontro totale: che munizioni ha usato

Kissinger, scrive l’agenzia cinese Xinhua sottolineando la presenza del capo della diplomazia Wang Yi all’incontro, ha espresso apprezzamento per la scelta di Xi di accoglierlo nella residenza Diaoyutai dove vide i leader cinesi durante la sua prima visita nella Repubblica Popolare. È un imperativo far andare avanti i rapporti in una direzione positiva, ha detto - secondo la Xinhua - l’ex segretario di Stato Usa protagonista della missione segreta che preparò il terreno alla storica visita di Richard Nixon in Cina del 1972. La promessa di Kissinger è quella di un impegno continuo per facilitare la comprensione reciproca tra americani e cinesi.

Video su questo argomento La fuga e il superamento del confine: mistero sul soldato Usa in Corea del Nord | GUARDA

«Non dimentichiamo mai i nostri amici di lunga data né il vostro contributo storico per promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti e rafforzare l’amicizia tra cinesi e americani», le parole al miele di Xi Jinping durante l’incontro a Pechino. Durante il faccia a faccia nella residenza Diaoyutai, Xi ha parlato dei «grandi cambiamenti» in atto a livello globale e ha sottolineato come Cina e Usa si trovino «ancora una volta di fronte a un bivio» e debbano «scegliere di nuovo». Guardando al futuro, «Cina e Usa possono aiutarsi a vicenda ad avere successo e prosperare insieme», ha detto il leader cinese, insistendo su rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per entrambi i Paesi.