Ucraina, veicoli bomba e tattiche dell'Isis: così Putin cambia strategia

"Putin ha già perso. Non credo che la guerra in Ucraina potrà andare avanti per anni": sono queste le parole di Joe Biden pronunciate in occasione della conferenza stampa ad Helsinki, in Finlandia. "Non credo che i russi possano sostenere una guerra per sempre, non hanno le risorse, le capacità", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Sul web, però, sono apparsi dei video che riprendono un veicolo carico di esplosivo, usato e lanciato dalle truppe di Mosca contro le postazioni degli avversari ucraini. Il filmato circolato in rete è prova della nuova strategia che Vladimir Putin sta mettendo in atto per mettere in ginocchio Kiev.

Russian forces in the Marinka area have repeatedly used VBIEDs over the past few days to hit a single Ukrainian-held treeline south of the town.



As seen here, an MT-LB rolls into the treeline before detonating. pic.twitter.com/vr0bTDjSGP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 19, 2023

Nel mese di giugno in Ucraina hanno fatto la loro apparizione i Vbied, acronimo di Vehicle-Borne Improvised Explosive Device. Si tratta di veicoli carichi di esplosivo che verrebbero lanciati dai russi verso le postazioni nemiche. L'obiettivo? Creare uno scoppio e infliggere all'esercito ucraino gravi e pesanti perdite. La tattica militare che il Cremlino avrebbe scelto e indicato ai suoi soldati non è nuova. I Vbied, infatti, sono stati usati in passato tanto in Siria quanto in Iraq durante l'era del califfato guidato dall'Isis. In quel caso, però, i veicoli erano guidati da un attentatore kamikaze. In Ucraina, invece, il mezzo viene gestito da remoto e non trasporta persone.

Il 18 giugno sui canali Telegram russi e ucraini è stato diffuso un video in cui per la prima volta, all’interno del contesto ucraino, si mostra un veicolo usato dalle truppe di Mosca per essere lanciato contro postazioni ucraine. L’area in cui le immagini sono state girate è quella di Marinka, nell’oblast di Donetsk. Il filmato è stato ripreso dalle linee russe. Una postazione ucraina viene individuata dai soldati di Mosca dietro una schiera di alberi a poca distanza dalle trincee. A un certo punto, un mezzo corazzato si avvicina verso le trincee ucraine ed esplode in prossimità degli alberi. Il mezzo, come riportato dai canali Telegram che hanno fatto circolare le immagini, era probabilmente un Mt-Lb.