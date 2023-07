Bombe a grappolo, Usa svela i piani dell'Ucraina: verso nuova escalation

16 luglio 2023 a

L'invio delle bombe a grappolo alle forzze armate ucraine sembra destinato a provocare una nuova escalation nel conflitto. "Se non l'ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni", ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in un'intervista alla Cnn. Il funzionario americano conferma così che le forze di Kiev hanno ricevuto da Washington le cluster bomb e v’errano subito utilizzare contro l'esercito russo.

Parole che seguono quelle del presidente russo Vladimir Putin che in una intervista ha affermato che la Russia ha una "scorta sufficiente" di munizioni a grappolo, avvertendo che la Federazione "si riserva il diritto di intraprendere azioni reciproche" se l’Ucraina utilizzerà le armi controverse. Commentando la consegna di munizioni a grappolo all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, Putin ha affermato che la Russia non le ha finora utilizzate "Non l’abbiamo fatto, non le abbiamo usate e non ne abbiamo avuto bisogno". Tesi in contrasto con quanto riportato dai media, tra l'altro anche da parte di Kiev. L'uso di bombe a grappolo da parte di Russia e Ucraina è stato documentato dall’Associated Press e da alcune organizzazioni umanitarie internazionali.