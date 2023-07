Ucraina, la Russia dice no all'accordo sul grano. Kiev lancia l'allarme prezzi

17 luglio 2023 a

Guerra sul grano. La decisione della Russia di ritirarsi dall’accordo sul grano è «definitiva». L'ha annunciato la missione russa alle Nazioni Unite, citata dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Secondo la missione, proprio per questo motivo, non sono previsti altri colloqui per discutere di una proroga dell’iniziativa.

Intanto la decisione annunciata come irreversibile da Mosca viene accolta con grande preoccupazione degli altri Paesi. Primo tra tutti l'Ucraina. Con la sua decisione di uscire dall’accordo sul grano la Russia «usa la fame come strumento per ricattare il mondo intero e perseguire i propri interessi». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Lo riporta Rbc Ukraine. «L’anno scorso quando l’iniziativa per l’export di grano attraverso il mar Nero è stata attuata i prezzi alimentari a livello globale sono scesi del 20% - ha aggiunto - con il mandato rinnovo torneranno a salire».