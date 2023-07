Caccia F-16 all'Ucraina, la Russia traccia la linea rossa: "Minaccia nucleare"

13 luglio 2023 a

I caccia F-16 sono in grado di trasportare armi nucleari, pertanto il loro invio alle forze armate dell'Ucraina va considerato una minaccia atomica. La Russia rivolta contro l'Occidente le possibili conseguenze della guerra e dell'escalation delle armi. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista al quotidiano Lenta rilanciata dalla Tass afferma che "un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev. Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari armi. L'Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall'Occidente nella sfera nucleare", ha sottolineato Lavrov.

Per Lavrov "gli Stati Uniti e i suoi satelliti Nato creano il rischio di uno scontro armato diretto con la Russia, che è irto di conseguenze catastrofiche", e sul piano dei negoziati argomenta che "la Russia condivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in Ucraina, ma l'Occidente e Kiev rifiutano qualsiasi iniziativa di pace. Condividiamo molte delle proposte dei nostri partner. Ad esempio, come rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, abbandonare la mentalità della guerra fredda, risolvere la crisi umanitaria, garantire la sicurezza delle centrali nucleari, porre fine alle sanzioni unilaterali, rifiutare l'uso dell'economia mondiale per scopi politici. Il regime di Kiev ha rifiutato direttamente e immediatamente la possibilità di negoziati basati su iniziative di pace proposte da Cina, Brasile e paesi africani", ha affermato Lavrov.

Parole che seguono quanto emerso dal summit di Vilnius su un memorandum per l'addestramento di piloti, tecnici e staff di supporto ucraini all’utilizzo dei velivoli multiruolo F-16. I primi addestramenti, condotti da personale di 11 nazioni, avranno luogo in Danimarca, poi in Romania. Al momento non risulta che nessun esemplare di F-16 sia stato effettivamente recapitato alle forze aeree ucraine.