Ucraina, i russi rischiano di perdere Bakhmut: "Politicamente inaccettabile"

La controffensiva ucraina nonostante i limiti e le criticità sottolineate anche dalle Intelligence occidentali, si stringe su Bakhmut. Le truppe ucraine «hanno guadagnato costantemente sia a Nord che a Sud» della regione, dove le truppe russe «probabilmente» hanno «il morale basso», è l’analisi dell’intelligence militare britannica sulla situazione al fronte di guerra in Ucraina.

«Dopo una pausa a giugno, negli ultimi sette giorni Bakhmut è stata nuovamente teatro di alcuni dei combattimenti più intensi lungo il fronte», rilevano gli analisti militari britannici, nel consueto aggiornamento su Twitter. «Le forze ucraine hanno guadagnato costantemente sia a Nord che a Sud della città controllata dai russi. È molto probabile che i difensori russi stiano lottando contro il morale basso, un mix di unità diverse e con una capacità limitata di trovare e colpire l’artiglieria ucraina». E poi ancora si osserva che i vertici russi «quasi certamente» considerano «politicamente inaccettabile cedere Bakhmut, che ha una valenza simbolica» considerato che è «uno dei pochi successi russi negli ultimi 12 mesi». Ma «molto probabilmente» il governo di Mosca ha «poche riserve aggiuntive da impegnare nell’area».

Sulla stessa linea l’Institue for the Study of War (Isw), un think tank statunitense. La controffensiva ucraina ha ottenuto progressi «tatticamente significativi» nell’area di Bakhmut e ha continuato le operazioni in almeno altri tre settori della linea del fronte, riporta il Guardian. L'Isw ha affermato che i filmati geolocalizzati mostrano che le forze ucraine hanno guadagnato terreno vicino ai villaggi a nord ea sud di Bakhmut, riprendendo il controllo di posizioni precedentemente perse nell’area. Funzionari militari hanno confermato il proseguimento delle operazioni offensive nella zona ovest di Zaporizhzhia e lungo il confine tra la regione di Zaporizhzhia e quella di Donetsk. Il ministero della Difesa russo e altre fonti russe hanno affermato che le forze ucraine hanno condotto operazioni offensive nella direzione della Kreminna lungo il confine tra Kharkiv e Luhansk.