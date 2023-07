Nato, "300mila soldati pronti". I piani di Stoltenberg per l'Europa e l'Ucraina

07 luglio 2023 a

Tre piani per la difesa dell'Europa con "300mila soldati pronti". Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles, illustra i temi del summit dell'Alleanza atlantica a Vilnius, in Lituania, la settimana prossima. Nel vertice "faremo altri grandi passi per rafforzare la nostra difesa e la deterrenza, con tre nuovi piani regionali di difesa, per contrastare le due maggiori minacce alla nostra Alleanza, la Russia e il terrorismo", afferma Stoltenberg. In particolare, "avremo un piano per il Nord, l’Atlantico e l’Artico, un piano per il Centro, che coprirà l’Europa Centrale e il Baltico, e un altro per il Mediterraneo e il Mar Nero. Per eseguire questi piani metteremo 300mila soldati in uno stato maggiore di prontezza, incluse sostanziose forze da combattimento aeree e navali", ha detto il numero uno della Nato.

"Svezia nella Nato, il ritardo aiuta Putin". L'appello di Stoltenberg

Un "pacchetto" con tre "elementi" per "portare l’Ucraina più vicina alla Nato", è quello che i leader dell’Alleanza atlantica offriranno martedì e mercoledì prossimi al presidente Volodymyr Zelensky, nel summit dei capi di Stato e di Governo dei 31 Paesi alleati. Il primo elemento, ha spiegato il segretario generale Jens Stoltenberg a Bruxelles, sarà un "programma pluriennale di assistenza" per Kiev, focalizzato sulla "difesa e sicurezza", inclusi gli "ospedali militari". Secondo, verrà creato un Consiglio Nato-Ucraina, che si riunirà la settimana prossima per la prima volta, con la partecipazione del presidente Zelensky. Sarà "una piattaforma per le consultazioni in tempo di crisi e per prendere decisioni". Terzo, "mi aspetto che i leader alleati riaffermeranno che l’Ucraina diventerà un membro della Nato" e che sono "uniti su come portare Kiev più vicina a questo obiettivo". Su questo punto cruciale, Stoltenberg non è sceso nei dettagli, ma ha rimandato alle conclusioni del summit che saranno concordate dai leader.