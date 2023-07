Guerra in Ucraina, la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: immagini dal satellite

04 luglio 2023 a

Dal fronte della guerra tra Russia e Ucraina arriva un importante aggiornamento su uno degli snodi cruciali del conflitto. Non emergono infatti criticità per la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalle immagini satellitari inedite raccolte dall’intelligence occidentale e che il Tg1 ha mostrato nell’edizione del 4 luglio. Nel giorno in cui la linea elettrica ucraina collegata alla centrale ha subito una interruzione, le immagini rassicurano tutti sulle condizioni dell’impianto, rivelando che tutte le strutture sono nella norma, a partire dal bacino di raffreddamento. E questo nonostante il prosciugamento del fiume Dnipro dopo la distruzione della diga di Kakhovka. Secondo l’intelligence, nessuna criticità si registra anche per il deposito di scorie radioattive e la stessa situazione si riscontra nelle aree amministrative e logistiche. “Siamo al corrente di notizie di mine posizionate anche all’interno della centrale, ma i nostri esperti non hanno trovato alcun esplosivo” il quadro della situazione nella centrale fornito da Rafael Mariano Grossi, direttore dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.