Senza riconquista della Crimea la guerra non finirà mai: l'obiettivo dell'Ucraina

03 luglio 2023

a

a

La fine della guerra è più lontana di quanto si pensi. A gelare gli animi sul conflitto tra Russia e Ucraina ci ha pensato Volodymyr Zelensky, che ha parlato degli obiettivi di Kiev in un’intervista alla Cnn, che andrà in onda integralmente mercoledì: “Se esiste uno scenario in cui possa esserci la pace senza la riconquista della Crimea? Non possiamo immaginare l’Ucraina senza la Crimea. E dal momento che la Crimea è sotto occupazione russa, significa solo una cosa, la guerra non è ancora finita. Senza Crimea non sarà vittoria”.

Zelensky si è espresso anche sul tentato colpo di stato in Russia: “La risposta di Vladimir Putin alla ribellione armata del Gruppo Wagner è stata debole, il presidente russo non controlla la situazione nelle regioni del Paese. Vediamo la reazione di Putin. È debole. In primo luogo, vediamo che non controlla tutto. L’avanzata della Wagner in profondità in Russia e la presa di alcune regioni mostra quanto sia facile farlo. Putin non controlla la situazione nelle regioni, tutta la verticalità di potere che aveva si sta sgretolando”. Il numero uno ucraino continua a usare il tentativo di Yevgeny Prigozhin e dei suoi per attaccare Mosca.