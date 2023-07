Russia, “apocalisse nucleare abbastanza probabile”: Medvedev annuncia la fine del mondo

03 luglio 2023 a

Toni da fine del mondo. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, su Telegram non si è nascosto su una possibile guerra nucleare tra Mosca e l’Occidente, alzando la tensione ad un punto forse mai toccato sin dall’inizio della guerra in Ucraina: “Noterò una cosa che i politici di ogni parte non amano ammettere, un’apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile. Ci sono almeno due ragioni - spiega l’ex presidente russo - Primo. Il mondo è impegnato in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, perché i nostri avversari hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza nucleare, la Russia. Sono, senza dubbio, degli idioti squattrinati, ma è proprio così. La seconda ragione è piuttosto banale, le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù!”. Parole che seguono altre dichiarazioni di Medvedev sulla stessa lunghezza d’onda nelle ultime settimane. Ma mai si era spinto così in avanti nelle minacce.