Crisi Russia, il progetto della Cia a Mosca. Ecco dove reclutiamo gli agenti

Gli effetti della guerra condotta dalla Russia in Ucraina sono davvero inaspettati. Tra le conseguenze più clamorose c'è l'aumento del reclutamento di agenti Cia all'interno della popolazione russa. Almeno stando a quanto assicurano i vertici dell'intelligence statunitense. La delusione per la guerra in Ucraina avrebbe creato le condizioni per l’arruolamento di cittadini russi nella Cia. Lo sostiene il direttore dell’agenzia di 007 americani, William Burns, che ha parlato dei nuovi scenari in un intervento alla Ditchley Foundation, in Inghilterra. «Quel senso di distacco dalla guerra da parte di molti russi - ha detto il capo dell’Intelligence americana - ha creato per noi della Cia opportunità che si verificano una volta in una generazione. E ora non vogliamo sprecarle».

Crisi Russia, la Cia chiama gli 007 di Mosca. Il retroscena su Prigozhin

Burns ha sottolineato come l’account della Cia su Telegram sia molto seguito dai russi, soprattutto attraverso account anonimi. Nella sua prima settimana di uscita ci sono state due milioni e mezzo di visualizzazioni. «Noi siamo davvero aperti - ha aggiunto - ad accogliere» nuovi candidati a fare le spie per gli Usa. Questa dichiarazione segue altre fatte dalla Cia nei mesi scorsi. Secondo i vertici dell’intelligence americana, si sarebbero ampliate le possibilità di reclutare nuovi agenti Cia tra i russi delusi da Vladimir Putin.