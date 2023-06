Russia, manager italiano fermato a Mosca: di cosa è accusato. Si muove la Farnesina

27 giugno 2023 a

Un manager italiano è stato fermato nel centro di Mosca. Giovanni Di Massa, questo il suo nome, sarebbe stato fermato in possesso di un sacchetto di polvere bianca che si è rivelata essere mefedrone, rendono noto i media locali. La Tass precisa, citando le forze di sicurezza, che l'uomo è stato fermato mentre era a bordo di un’auto, con una confezione di un grammo di mefedrone. Simile la versione diffusa dal canale Telegram Baza (considerato vicino alle forze di sicurezza): 1,15 grammi di polvere bianca in un sacchetto. Di Massa è stato fermato dalla polizia stradale nella notte tra ieri e oggi. Di fronte al suo nervosismo, gli agenti hanno deciso di perquisirlo. Il reato di cui è accusato prevede una pena fino a tre anni di carcere, si precisa.

La notizia è stata confermata da fonti della Farnesina, che sottolineano che il consolato generale si sta occupando del caso. Secondo quanto riporta Sky Tg 24 Di Massa, 61 anni, è uno dei top manager della compagnia energetica Iss International e al momento non sarebbe agli arresti ma in libertà vigilata in attesa del processo.

La compagnia di cui era dipendente ha dichiarato che Di Massa "è un dirigente della società, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La società fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia". Il manager, continuano da Iss International che si sta attivando tramite la Farnesina, "è sempre apparso come una persona pacata, seria per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche". Nei mesi scorsi aveva fatto discutere l'arresto della giocatrice di basket americana, Brittney Griner, fermata in aeroporto perché nella sua valigia furono trovate alcune fiale di olio di cannabis. La ragazza fu condannata a 9 anni di carcere e poi liberata grazie a uno scambio di detenuti con gli Stati Uniti.