Prigozhin parla in un video e rivela l'obiettivo della Marcia su Mosca

Prigozhin prende la parola e, in un video messaggio, rivela lo scopo della marcia su Mosca di sabato 24 giugno. «Lo scopo della marcia era evitare la distruzione di Wagner e chiedere conto ai funzionari che, con le loro azioni poco professionali, hanno commesso un numero enorme di errori». Così il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, nel suo video messaggio di 11 minuti. Lo riporta la Bbc. Prigozhin ha affermato che nessuno dei suoi miliziani ha accettato di firmare un contratto con il ministero della Difesa e che la sua compagnia di mercenari avrebbe cessato di esistere il 1° luglio. Poi Prigozhin spiega che il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, «ha teso la mano e si è offerto di trovare soluzioni per continuare a far funzionare le forze Wagner nell’ambito di una giurisdizione legittima».

Avvistato dopo il golpe fallito. Dove si trova Prigozhin

Intanto l’ufficio stampa del presidente bielorusso Alexander Lukashenko non ha voluto dire se Yevgeny Prigozhin sia arrivato in Bielorussia. «Non abbiamo questa informazione», è stata la risposta alla richiesta del sito russo Fontanka se il capo della Wagner si trovi nel Paese. Intanto, riferisce Ukrainska Pravda, il sito bielorusso Gayun scrive che i due aerei di Prigozhin sono sempre in Russia. Uno si trova a Mosca dal 22 giugno, mentre il secondo, un Embraer Legacy 600 è volato da San Pietroburgo al sud della Russia per far poi ritorno in serata a San Pietroburgo. Intanto vari canali Telegram hanno riferito che Prigozhin si trova a Minsk. Media bielorussi citati da Kyiv Post dicono che il capo della Wagner sarebbe stato avvistato al Green city hotel della capitale bielorussa.