Guerra Ucraina, ex generale svela il piano Prigozhin e Wagner in Bielorussia

25 giugno 2023

Guerra Ucraina, spuntano nuovi retroscena sulle reali intenzioni di Prigozhin che si troverebbe in Bielorussia. L’esercito ucraino dovrebbe guardarsi da un possibile attacco verso Kiev dalla Bielorussia da parte del gruppo Wagner. È l’analisi effettuata a Sky News da Lord Richard Dannatt, ex capo di stato maggiore dell’esercito britannico. «Il fatto che Prigozhin sia andato in Bielorussia è motivo di preoccupazione», ha dichiarato. «Se ha mantenuto un’efficace forza combattente attorno a sé allora rappresenta di nuovo una minaccia per il fianco ucraino più vicino a Kiev dove è iniziata la guerra», ha aggiunto affermando che «è del tutto possibile» che la Russia possa utilizzare il gruppo Wagner per tentare di riprendere Kiev.

Intanto gli analisti dell'Institute for the study of war sottolineano le prospettive che aspettano il leader bielorusso. Il presidente Alexander Lukashenko userà a suo vantaggio il ruolo avuto nella "de-escalation" fra il gruppo Wagner e i vertici della Russia. È l’analisi effettuata dal think tank americano. Secondo gli analisti, il leader di Minsk cercherà di sfruttare il ruolo avuto nella mediazione per «raggiungere i propri obiettivi» ovvero «ritardare la formalizzazione dello Stato dell’Unione di Russia e Bielorussia o impedire a Putin di utilizzare le forze bielorusse in Ucraina»