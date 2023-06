Crisi Russia, l'indiscrezione bomba degli 007 Usa: Putin sapeva tutto su Prigozhin

25 giugno 2023 a

Caos Russia, secondo il Washington Post a essere a conoscenza del piano di Putin non c'era soltanto l'intelligence Usa ma perfino lo stesso Vladimir Putin. Non solo l’intelligence statunitense sapeva in anticipo delle intenzioni di Evgenij Prigozhin ma lo stesso Vladimir Putin ne era consapevole. Almeno a sentire una fonte dell’intelligence statunitense che ne ha parlato al Washington Post. Putin, secondo la fonte, è stato informato qualche ore prima dell’inizio dell’incursione («Non sappiamo quando, sicuramente 24 ore prima»); quello che non si capisce è perché il capo del Cremlino non abbia fatto nulla per fermare l’insurrezione e, invece, abbia permesso alla colonna di blindati "wagneriani" di arrivare fino alle porte di Mosca.

Secondo il quotidiano, inoltre, le agenzie di intelligence statunitensi hanno cominciato ad avvertire gli uomini ai vertici dell’amministrazione Biden non da mercoledì ma addirittura da metà giugno; ma non sapevano cosa avesse esattamente in mente il capo del gruppo Wagner e quando avrebbe attuato il suo piano.