Rainews24, Lucio Caracciolo svela il retroscena sul golpe fallito: vita di Prigozhin a rischio

"La vita di Prigozhin è a rischio". Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, è in collegamento con RaiNews 24 e parla delle prospettive della crisi russa nelle prossime settimane. Caracciolo si sofferma a parlare del destino del capo del gruppo Wagner, Prigozhin. "La sua vita è a rischio - ha spiegato Caracciolo - Certamente mettersi nelle mani di Lukashenko non è una garanzia di sicurezza".

Poi Caracciolo riflette sull'azione di forza compiuta in Russia da Prigozhin e dai mercenari di Wagner nella giornata di sabato 24 giugno. "Sicuramente si tratta di un golpe fallito - ha detto Lucio Caracciolo - Sorprende che Putin non sia riuscito ad anticiparlo. A Prigozhin sono mancate tante cose. Sicuramente non ha calcolato bene i rapporti di forza. Non è possibile fare un golpe con poche migliaia di persone. Ma il golpe fallito ha messo in evidenza l'inesistenza del sistema russo. Basti pensare che il golpista ha parlato con lo stesso viceministro russo. Ma la debolezza della Russia risiede anche nel fatto che il suo esercito assomiglia a un arcipelago più che a un sistema integrato. Vedremo cosa accadrà nei prossimi 3-4 mesi dopo l'offensiva ucraina".