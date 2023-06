Nato, esercitazione senza precedenti. Messaggio al Cremlino: "Putin è nero"

13 giugno 2023 a

L'umore di Vladimir Putin è "nero", scrive il Corriere della sera, "per la morte di Silvio Berlusconi" ma soprattutto perché nel giorno delle celebrazioni per la nascita della Russia sovrana, festività voluta da Boris Eltsin che ha aperto la strada alla presidenza dello Zar, la Nato ha iniziato "la più grande esercitazione aeronautica della sua storia". Tutto avviene nei vicini cieli della Germania dove per l'esercitazione "Air Defender" per due settimane 250 aerei effettueranno duemila voli. In azione 10mila soldati da 25 Paesi.

"Air Defender" è stata messa in agenda cinque anni fa, dopo l'invasione della Crimea, per difendere l'Occidente da est. Con la guerra in Ucraina l'ipotesi teorica diventa una possibilità. Secondo quanto emerge, gli aerei Nato eviteranno accuratamente rotte verso l’exclave russa di Kaliningrad per evitare incidenti dalle conseguenze potenzialmente disastrose.

L'esercitazione è stata messa in agenda cinque anni fa, prima dell’invasione dell’Ucraina, dopo quella della Crimea. E dalla Germania assicurano che "non implica alcuna escalation". Ma l’ambasciatrice americana a Berlino, Amy Gutmann, ammette che è "un messaggio" a Putin, riporta il quotidiano.

L'operazione nello spazio aereo europeo vuole mostrare la forza dei partner Nato coinvolti ma, allo stesso tempo, evitare un’escalation con la Russia. "Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che la situazione non si aggravi", ha dichiarato il capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare Ingo Gerhartz su Rbb Inforadio. Ad esempio, non verranno effettuati voli verso Kaliningrad. L’esercitazione dovrebbe sottolineare la prontezza difensiva dell’alleanza militare, ha poi affermato Gerhartz alla Zdf. "Il segnale essenziale è che siamo in grado di difenderci", ha spiegato ancora il capo di Stato maggiore della Luftwaffe.