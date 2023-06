Ucraina, missili sull'hotel dei rifugiati. L'agenzia russa: "Sono Scalp francesi"

13 giugno 2023 a

Armi europee usate per attaccare gli sfollati della regione di Kherson. Frammenti di missili portano a Parigi. "L’attacco ai centri di accoglienza temporanea dei rifugiati sull’Arabat Spit nel distretto di Genichesk, nella regione di Kherson, è stato effettuato da missili Scalp (Storm Shadow) fabbricati in Francia", scrive l’agenzia russa Ria Novosti pubblicando un video di frammenti di missili. Il corrispondente dell’agenzia, si legge, ha visitato il luogo dell’attacco, ha filmato le conseguenze del bombardamento e ha parlato con i feriti che si trovavano al momento dell’attacco missilistico negli edifici dove si trovava il centro di accoglienza temporanea. Sui frammenti dei razzi ci sono la data di produzione - aprile, giugno, ottobre 2003 e il nome del produttore - MBDA France sostiene Ria Novosti.

Secondo i dati forniti sul sito Web ufficiale del produttore, nel 2003, il primo lotto di missili Scalp (il nome francese dei missili britannici Storm Shadow) è stato prodotto presso l’impresa MBDA in Francia. Nello stesso anno, il missile fu adottato dalla Raf britannica e dall’Air Force francese, e allo stesso tempo per la prima volta questi missili furono usati durante l’invasione degli Stati Uniti Stati e dei suoi alleati in Iraq, scrive ancora Ria Novosti.

L'attacco missilistico sarebbe avvenuto il 10 giugno, verso le 5 del mattino, contro l'hotel in cui si trovavano i residenti evacuati della regione di Kherson. "Due missili sono stati abbattuti dalle unità di difesa aerea del gruppo Dnepr e altri due missili hanno colpito gli edifici dove si trovavano i profughi in quel momento", scrive l'agenzia russa secondo cui nel palazzzo c'erano anche donne e bambini.