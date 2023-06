Tajani rivela l'ultima proposta di Berlusconi: "Mi ha detto: fai tutto quello che serve"

12 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi "ha cambiato la storia del nostro Paese, da tutti i punti di vista, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della politica, dal punto di vista dello sport, è stato un grande imprenditore in tanti settori". Si è espresso così da Washington Antonio Tajani che, dopo la scomparsa di Berlusconi, ha ricordato come "la politica industriale di questo Paese è fondamentale". "Siamo la seconda manifattura d’Europa, siamo nel G7 e se lo siamo lo dobbiamo anche grazie alle sue intuizioni, alle sue grandi idee, alle sue grandi azioni".

Berlusconi, ha rimarcato, "ha vinto di tutto con il calcio, con l’industria", è stato "il presidente del Consiglio più longevo nella storia della Repubblica". Tajani ha ricordato "un grande leader" e anche i suo "lato umano" e ha spiegato che ci sarà una cerimonia presso l’ambasciata italiana negli Stati Uniti per "mettere a mezz’asta la bandiera della Repubblica in segno di lutto" e per ricordare Berlusconi, scomparso stamani, "una grande protagonista della nostra storia, l’uomo che ha cambiato la politica", che è stato "un grande imprenditore ma soprattutto un grande uomo". Il titolare della Farnesina e vicepresidente di Forza Italia ha anche rivelato l’ultima proposta ricevuta da Berlusconi: è stata per "un’azione per la pace in Ucraina. Fai tutto quello che serve per la pace", le parole di Berlusconi riferite dal vicepremier.