“Berlusconi, l'indesiderato amico di Putin”: valanga d'odio dall'Ucraina

Neanche la morte ferma l’odio. In Ucraina, Silvio Berlusconi viene ricordato come «l’amico di Vladimir Putin». Durissimo il titolo sul sito di Radio Svoboda: «Putin ha perso un amico. Silvio Berlusconi - un politico che non conosceva la vergogna». Mentre il sito in ucraino della Bbc, definisce il leader di Forza Italia: «Miliardario, amico di Putin e persona indesiderata in Ucraina». A parlare della scomparsa dell’ex premier italiano è anche Ukrainska Pravda, con un titolo in cui si annuncia la sua morte. All’interno dell’articolo, come negli altri due siti, vengono ricordate l’amicizia con Putin e le recenti dichiarazioni contro l’Ucraina.

Per Radio Svoboda, Berlusconi «è stato ripetutamente colto in flagrante, sospettato di corruzione e legami con la mafia, è stato condannato per aver fatto sesso con una minorenne, ha organizzato feste sessuali ‘bunga-bunga’ nella sua villa, si è espresso in modo politicamente scorretto contro musulmani e gay, e non ha rifuggire dall’amicizia con i dittatori, prima di tutto con Vladimir Putin, che l’anno scorso ha definito ‘uno dei suoi cinque migliori amici’». Bbc Ukraine si sofferma anche sulla visita che Berlusconi fece in Crimea nel 2015 assieme a Putin, legittimando di fatto l’occupazione russa, in seguito al quale fu dichiarato persona indesiderata a Kiev. Negli ultimi mesi le dichiarazioni sulla guerra Russia-Ucraina non erano andate affatto giù agli uomini di Volodymyr Zelensky.