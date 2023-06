Colombia, aereo caduto nella giungla: 4 fratellini trovati vivi dopo 40 giorni. "Miracolo"

10 giugno 2023 a

Ha dell'incredibile la vicenda di quattro bambini per i quali un intero Paese, la Colombia, è stato per giorni con il fiato sospeso. Quattro piccoli indigeni - fratelli Mucutuy - sono sopravvissuti a un incidente aereo in Amazzonia, nel quale erano morti tre adulti tra cui la madre dei piccoli, e hanno trascorso 40 giorni nella giungla prima di essere ritrovati dai soldati colombiani. Si tratta del lieto fine di una storia seguita da molti cittadini colombiani. Il presidente Gustavo Petro, di ritorno da Cuba, ha detto che i bambini stanno ricevendo cure mediche. Non è ancora chiaro come i bimbi siano riusciti a sopravvivere da soli per così tanto tempo, sebbene appartengano a un gruppo indigeno che vive nella regione. Alcuni media scrivono che si sono nutriti di frutti e piante e abbiano trovato rifugio nella vegetazione.

L'incidente aereo è avvenuto il primo maggio nella selva del Guaviare del dipartimento di Caquetà. L'Aeronautica civile della Colombia segnalava che un piccolo aereo, un Cessna 206,, aveva denunciato difficoltà di volo, prima di far perdere le sue coordinate. Dopo sedici giorni di ricerche, le autorità hanno ritrovato l'apparecchio incagliato nella vegetazione i corpi delle vittime mai bambini non c'erano.

I media locali definiscono il ritrovamento "un miracolo". "Li abbiamo trovati tutti vivi" hanno comunicato i militari al governo nazionale. Si tratta di quattro fratellini, di 13, 9, 4 anni e di 11 mesi, mentre nell'incidente aereo sono morte tre persone (due piloti e una donna). I soccorritori avevano trovato degli indizi dei bambini nella selva, tra cui tracce di una capanna di foglie e impronte recenti di scarpe. Dopo lunghi giorni di ansia e qualche polemica - il 18 maggio il presidente della Colombia, Gustavo Petro, aveva twittato la notizia della morte dei bambini, poi rivelatasi falsa - la conclusione miracolosa.